Royaume-Uni : Nigel Farage, le leader du Brexit Party, lance sa propre marque de gin

Neuf ans après la naissance du slogan «Black Lives Matter» («La vie des Noirs compte»), le mouvement se déchire. Le dirigeant de la fondation du même nom est accusé par d’anciens membres d’avoir détourné plus de dix millions de dollars de dons.

Selon l’accusation, Shalomyah Bowers aurait «siphonné» ces millions pour financer son propre cabinet de conseil. Une plainte a été déposée par au moins 26 antennes locales du mouvement, jeudi 1er septembre, devant la Cour supérieure de Los Angeles. Le conseil d’administration de la fondation, dont est membre Shalomyah Bowers, a réagi en niant toute malversation financière.

Shalomyah Bowers a été embauché en 2020 par la cofondatrice du mouvement, Patrisse Cullors, pour gérer la Black Lives Matter Global Network Foundation. Cette fondation est l’entité juridique et administrative qui gère les finances du mouvement. La même année, l’organisation a reçu plus de 90 millions de dollars de dons à la suite du meurtre par un policier de l’Afro-américain George Floyd.

Les agissements de Bowers ont conduit la fondation à faire l’objet d’une enquête par l’administration fiscale, «causant un préjudice irréparable à BLM en moins de dix-huit mois», est-il écrit dans la plainte déposée, rapporte le Los Angeles Times.

«Alors que les dirigeants du BLM et les travailleurs du mouvement étaient dans la rue au péril de leur vie, M. Bowers est resté dans ses bureaux confortables en concevant un stratagème de fraude et de fausse déclaration pour rompre le contrat implicite entre les donateurs et le BLM», affirment les plaignants.

Au New York Post, Shalomyah Bowers rétorque que cette plainte n’est qu’une tentative de prise de pouvoir par des activistes mécontents essayant d’arracher le contrôle du mouvement. Il vise notamment un groupe d’activistes dirigé par Melina Abdullah, une universitaire afro-américaine, cofondatrice d’une antenne Black Lives Mater à Los Angeles.

Dans un communiqué, le conseil d’administration dit déplorer que «la suprématie blanche soit le grand gagnant» de cette guerre interne, qualifiant cette initiative de «non stratégique et de courte-vue».

De précédent soupçons de détournements

Ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant de Black Lives Matter est soupçonné de malversation financière. La cofondatrice de Black Lives Matters, Patrisse Cullors a ainsi acheté entre 2016 et 2021 quatre maisons pour une valeur de près de 3 millions de dollars. Ces acquisitions immobilières ont alimenté les spéculations sur de potentiels détournements de fonds pour son enrichissement personnel.

Dans une interview au Los Angeles Times, elle invoquait de multiples sources de revenus, dont des parutions de livres et un contrat de production.

La fondation avait également indiqué au New York Post en avril 2021: «Elle remplit ce rôle à titre bénévole et ne reçoit ni salaire ni avantages sociaux. Patrisse a reçu un total de 120.000 dollars depuis la création de l’organisation en 2013, pour des fonctions telles que servir de porte-parole et s’engager dans un travail d’éducation politique. Patrisse n’a reçu aucune compensation après 2019.»

Avec AFP