Royaume-Uni : la cause de la mort de la reine Élisabeth II enfin révélée

C’est le 8 septembre dernier que la reine d’Angleterre Élisabeth II est décédée à l’âge de 96 ans et les détails concernant sa mort n’avaient pas encore été divulgués, jusqu’à aujourd’hui.

C’est effectivement le 29 septembre que le certificat de décès de la monarque a été rendu public. Le document a été déposé cette semaine et selon certains médias, il est très simple comme très peu de détails ont été révélés.

En effet, l’unique cause de la mort de la reine est donc la vieillesse. Toujours selon le certificat de décès, l’heure à laquelle elle est décédée est 15h10, le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, en Écosse. Le médecin qui a prononcé sa mort est Douglas James Allan Glass.

BREAKING: Queen Elizabeth II died of "old age," according to her death certificate. https://t.co/SVHaz7uFVc pic.twitter.com/AWayfLUhMy

— NBC News (@NBCNews) September 29, 2022