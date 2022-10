Rooney donne un conseil à Cristiano Ronaldo : «Le temps nous rattrape tous…»

L’ancien attaquant des Red Devils pense que l’as portugais renversera sa position actuelle en tant que remplaçant.

Wayne Rooney conseille à Cristiano Ronaldo d’avoir de la «patience» et d’attendre le «bon moment» pour être à nouveau décisif à Manchester United.

L’ancien international anglais, qui guide désormais les Américains de DC United en MLS, a été interrogé sur la situation actuelle de son ancien coéquipier et a rappelé que «le temps» finit toujours par rattraper tous les joueurs.

«Je pense que c’est la décision de l’entraîneur. L’entraîneur a choisi une approche différente du style de jeu et a eu un succès relatif, à part le dernier match. Il parie sur les jeunes joueurs.

Cristiano… Lui et Messi sont deux des meilleurs joueurs toujours, mais le temps finit toujours par nous rattraper tous. Bien sûr, il n’est pas le joueur qu’il était à 22 ou 23 ans», a commencé par dire Rooney, en conférence de presse, poursuivant.

«C’est dur pour lui. Le connaissant, ce sera difficile pour lui d’être sur le banc et contre City, il n’est même pas entré. Je suis sûr que s’il est patient, les opportunités se présenteront et il fera son chemin», a déclaré Rooney, qui était un coéquipier de Ronaldo à United entre 2004 et 2009.