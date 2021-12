Ronaldo s’offre un club brésilien

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Son avenir oscille entre le Real Madrid et le PSG mais reste flou. Interrogé sur la question Didier Deschamps avoue n’avoir aucune influence sur sa décision.

Il faut dire que le gamin de Bondy voit son bail au Paris Saint-Germain prendre fin en juin prochain et se montre plutôt évasif sur la suite qu’il donnera à sa carrière.

Si les dirigeants des vice-champions de France feraient tout pour convaincre leur champion du monde de prolonger, ce dernier semble se diriger vers un transfert libre en fin de saison du côté du Real Madrid.

Malgré toute cette agitation autour de lui, le numéro 7 parisien ne serait pas perturbé, selon les dires de Didier Deschamps, lequel assure ne pas avoir formulé de conseils à l’attaquant de 22 ans sur cet épineux sujet.

«S’il m’a demandé mon avis sur son avenir ? Non. Après, je peux discuter avec les joueurs. Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller. Tout au plus je peux donner un avis mais je ne suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation», a confié le sélectionneur des Bleus sur Europe 1.

Et d’ajouter: «Mais comme beaucoup d’internationaux, et non des moindres, qui se retrouvent dans cette situation aujourd’hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier ou plus tard.»