Ronaldo Nazario écarte Cristiano Ronaldo : il dresse la liste de ses meilleurs joueurs avec Messi, Ronaldinho…

Halloween est une date préférée des célébrités, car elles montrent leurs talents de décoratrice dans leurs maisons et avec lesquelles elles impressionnent tous leurs followers.

A seulement une semaine d’Halloween, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont décoré leur manoir de Manchester avec une décoration spectaculaire et terrifiante. Le couple a jeté la maison par la fenêtre pour que leurs enfants profitent au maximum de cette fête.

Halloween est l’une des fêtes les plus attendues. Petits et grands profitent d’une nuit différente, quelques heures au cours desquelles des costumes terrifiants inondent les rues et des décorations avec des citrouilles, des squelettes, des sorcières, des fantômes, des araignées et des crânes forment une décoration reconnaissable dans les maisons des plus friands de la Toussaint.

Dans une vidéo que la mannequin et influenceuse a partagée sur ses réseaux sociaux, on peut voir les jumeaux Eva et Mateo, 5 ans, et Alana Martina, 4 ans, qui se déguisent et montrent les différents coins de leur maison décorés de citrouilles, de fantômes, des bougies et des sorcières aux yeux rouges brillants, ainsi qu’une horloge macabre placée à côté du piano.

De même, Georgina Rodríguez a partagé une photo sur laquelle Eva, Mateo et Alana apparaissent à la porte d’entrée de leur maison, qui est également décorée d’un énorme fantôme blanc qui contraste avec le noir de la porte, flanqué des deux côtés par toutes sortes d’objets comme des bougies, des citrouilles, des feuilles, des squelettes, des pierres tombales et même le cercueil occasionnel.

Sa fille Alana Martina a montré son costume de squelette tout en jouant avec les terrifiantes figurines de décoration. Sans aucun doute, ce sera une soirée très spéciale et amusante pour la famille.