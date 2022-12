«Ronaldo était arrogant et maintenant il ne trouve plus de club»

Après avoir confirmé que Shakira garderait la garde de ses enfants, il n’a pas fallu longtemps pour découvrir que la chanteuse colombienne cherchait à déménager aux États-Unis avec eux, qui visiteront Piqué pendant les vacances.

Lors de la planification du déménagement pour ce 2023 et après que les garçons aient dit au revoir à Piqué lors de ces soirées, un événement imprévu est survenu que Shakira ne semble pas avoir pris en compte et qui semble très important.

Apparemment, Milan et Sasha, les enfants de Shakira et Gerard Piqué , auraient du mal à quitter Barcelone, non seulement parce que leur père leur manquera, mais aussi parce qu’ils ont établi des amis et des coutumes.

Sans aucun doute, la décision de Shakira de s’éloigner de Barcelone a été prise, mais nous ne pensons pas qu’elle aimerait vraiment voir ses enfants tristes à propos de quelque chose sur lequel ils n’ont pas leur mot à dire.

Piqué apprécierait sûrement que ses enfants soient proches de lui, car il aime vraiment les voir et on savait qu’il était très frustré par le fait que Shakira les éloigne d’Espagne en les emmenant aux États-Unis.

Shakira se joint à la demande de solidarité pour le footballeur iranien

Après avoir connu la condamnation du footballeur iranien Amir Nasr pour avoir défendu les droits et libertés des femmes, Shakira est sortie pour apporter son soutien à l’athlète.

«Le combat pour l’égalité et les droits de l’homme doit être reconnu et non puni. Je me joins en solidarité à Amir Nasr», a déclaré le Colombien. Pour le moment, Gerard Piqué ne s’est pas exprimé sur le sujet en question.