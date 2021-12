«Ronaldo et Messi ne valent pas la peine…»

Karl-Heinz Rummenigge, ancien entraîneur du Bayern, a remis en question le salaire élevé que reçoivent actuellement les meilleurs joueurs du football européen.

«Je ne pense pas que Ronaldo et Messi valent la peine de gagner dix millions d’euros supplémentaires. Les coûts doivent être réduits, car chaque année, nous sommes obligés de le faire, même au Bayern. Je ne pense pas qu’un joueur devienne pauvre s’il gagne six millions par an au lieu de huit», a-t-il déclaré dans des déclarations à RTV38.

Rummenigge s’est également adressé à la Superliga européenne et a expliqué les raisons de son opposition : «La Superliga ferait du football un sport américain et ne fonctionnerait pas avec la culture européenne. Il y aurait plus d’argent, mais où irait l’argent ? Pour les joueurs et les agents. Cela ferait du football un sport américain et cela ne fonctionnerait pas avec la culture européenne. Nous aurions plus d’argent, mais où irait-il ? Pour les joueurs et les agents».