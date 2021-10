Pour le match de la 10e journée en Premier League, Tottenham accueille Manchester United dans le nord de Londres. À cet effet, l’entraîneur Nuno Espírito Santos a encensé Cristiano Ronaldo dans une déclaration.

«Ronaldo est quelqu’un dont tous les Portugais sont fiers, il nous a apporté des moments de grand bonheur. Lorsque vous voyagez à travers le monde et dites aux gens que vous êtes portugais, la première chose qu’ils vous disent est Ronaldo. C’est ce qu’il représente pour nous, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire», a expliqué l’entraîneur de Tottenham.

Profitant de l’occasion, Nuno Espírito a évoqué un début de saison en deçà des attentes de Tottenham et Manchester United. «C’est quelque chose qui s’explique par des raisons très spécifiques à chaque équipe et je ne me concentre que sur nous».

«On a très bien commencé la compétition, puis la trêve internationale est arrivée et quand on est revenu on a régressé par rapport à ce qu’on voulait pour l’équipe, mais maintenant on récupère. La chose normale est que lorsque vous avez un bon résultat, les attentes augmentent, mais il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en train de trouver ce qui nous convient le mieux», a-t-il conclu.