«Ronaldo est fou, il n’est jamais satisfait»

Jouant actuellement pour les Emirats Arabes Unis, au service d’Al Whada, Adrien Silva a accordé une interview à Goal, dans laquelle il a évoqué la longévité de Cristiano Ronaldo.

«Ce n’est pas surprenant, parce que c’est Ronaldo, mais vous pensez toujours ‘jusqu’à quel âge va-t-il continuer à faire ça?’ Sa longévité en est l’aspect le plus particulier. Bien sûr, avec autant de matchs, cela pourrait devenir de plus en plus difficile, mais il fait encore 60 ou 70 matchs par an et il est toujours en pleine forme. Même s’il commence à jouer moins de matchs, il continuera à marquer. Donc je pense qu’il peut jouer à haut niveau encore quatre ou cinq ans, c’est fou ! Car, même après avoir remporté tant de trophées, réalisé tant de choses, il n’est jamais satisfait et est toujours à la recherche de plus en plus de titres», a estimé le milieu de terrain.

Quant à lui, Adrien, qui a 33 ans, a assuré qu’il ne sait pas combien de temps encore il va jouer, se montrant heureux de l’expérience qu’il vit à Al Whada.