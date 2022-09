Ronaldinho rompre le silence : «J’ai affronté Cristiano, Kaka et Thierry Henry mais le plus…»

Le mannequin admire son partenaire, le footballeur de Manchester United et le lui fait savoir avec une belle phrase sur son compte Instagram.

Georgina Rodríguez, la compagne de la joueuse portugaise, a publié sur son compte Instagram une story dédiée au père de ses enfants avec une phrase sincère de Jordan Peterson.

La mannequin et femme d’affaires compte plus de 39 millions de followers sur son réseau social. Actuellement, elle est considérée comme l’espagnole avec le plus d’abonnés Instagram.

Dans la story Instagram, Georgina a posté une photo dans laquelle elle dit : «J’ai rarement rencontré quelqu’un qui méritait plus clairement ce qu’il gagnait.»

Cette phrase appartient au psychologue Jordan Peterson. Le professionnel canadien est l’un des opposants les plus populaires au fait que les personnes trans soient nommées en fonction de la perception qu’elles ont de leur genre.

Il convient de mentionner qu’il a reçu de nombreuses critiques de la part d’activistes transgenres, de syndicalistes, d’enseignants et d’autres ; qui a suscité la controverse et attiré l’attention des médias du monde entier.

Au-delà de la polémique du psychologue Jordan, Georgina a choisi cette phrase pour souligner le travail et le professionnalisme de Cristiano Ronaldo. En plus de sa qualité humaine, partenaire et père de famille.

Le mannequin et influenceur a rencontré Ronaldo en 2016, dans un célèbre magasin de mode et depuis lors, ils ont pu construire une relation solide avec ses enfants et les leurs.

Georgina était la première relation formelle du footballeur après sa séparation d’avec Irina Shayk, avec qui il avait élevé Cristiano Ronaldo Jr, son premier enfant conçu par maternité de substitution. En novembre 2017, le couple a eu leur premier enfant ensemble : Alana Martina.

En avril de cette année, ils ont eu des jumeaux et malheureusement le garçon est décédé. Récemment, ils ont montré le bébé, Bella Esmeralda, et partagé l’excitation du nouveau membre de la famille.

Georgina Rodríguez, a joué dans le documentaire «Soy Georgina» qui a été créé le 27 janvier sur Netflix. Le docu-réalité dépeint son quotidien, dans son rôle de mère, partenaire de Ronaldo, influenceuse et femme d’affaires. Depuis la plateforme, ils ont annoncé qu’il y aurait très bientôt une deuxième saison.