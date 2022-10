Ronaldinho lâche enfin la vérité : «Je jure et j’insiste. J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais…»

Céline Dion est en deuil. La chanteuse de «My Heart Will Go On» a perdu un ami proche et a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux.

Le metteur en scène italien, qui a régulièrement travaillé avec elle pour ses spectacles à Las Vegas nous a quittés ce vendredi à 69 ans, des suites d’un arrêt cardiaque.

«C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone. Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l’aventure A New Day…» a écrit Céline.

La chanteuse a également salué la «créativité, le professionnalisme, l’ingénieuse façon de rassembler les gens» de l’artiste qui, pour elle, a «fait rêver plusieurs générations d’artistes et d’artisans. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.»