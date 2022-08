Ronaldinho lâche enfin la vérité : «Je confirme. J’ai vu Vinicius, Haaland et Mbappé mais…»

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, Neymar s’est malgré tout emporté lorsqu’il a été question du niveau de jeu affiché par Messi dimanche sous le maillot du PSG :

«Un nouveau Messi cette saison ? Non non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l’intérieur. Léo, c’est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences», a lâché Neymar.

Le numéro 10 brésilien du PSG a continué en évoquant son trio avec Messi et Mbappé : «J’espère qu’on va rester comme ça cette saison tous les trois et que tout va bien se passer pour Kylian, Léo et moi. Si on est bien tous les trois, le PSG le sera aussi». Le ton est donné.