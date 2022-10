Ronaldinho lâche enfin la vérité : «J’ai joué avec Messi, Neymar et Ronaldo mais c’est…»

Georgina Rodriguez a été stupéfaite dans une robe verte dans les tribunes du Portugal contre l’Espagne – mais elle n’a pas pu inspirer Cristiano Ronaldo à la victoire.

Le joueur de 28 ans a été aperçu dans la foule lors du match crucial de la Ligue des Nations. Malgré le soutien, Ronaldo et ses coéquipiers sont tombés sur une défaite 1-0.

Georgina a regardé depuis les gradins, époustouflante dans une robe décolletée et de grandes boucles d’oreilles scintillantes.

Elle a regardé un match sans but jusqu’à tard – lorsque l’Espagnol Alvaro Morata a frappé un vainqueur juste avant le temps d’arrêt.

L’ancien attaquant de Chelsea est apparu pour marquer à la 88e minute après avoir reçu une tête de Nico Williams. Cette victoire signifie que l’Espagne a devancé le Portugal à la première place du groupe B.

Ils peuvent désormais s’attendre à une demi-finale de la Ligue des Nations à l’été 2023. Ils rejoignent la Croatie, l’Italie ou les Pays-Bas dans le dernier carré.

Le Portugal peut se réjouir de la Coupe du monde qui n’est plus qu’à quelques semaines, mais il sera déçu de se retirer de la Ligue des Nations.

Un match nul contre l’Espagne les aurait vus en finale. La semaine a été particulièrement difficile pour Ronaldo, qui reste la vedette du spectacle.

Le joueur de 37 ans avait plus tôt été laissé avec un nez ensanglanté et un œil au beurre noir après avoir été claqué par le gardien de but Tomas Vaclik alors que Portgual gagnait 4-0 contre la République tchèque.

Sa semaine difficile en service international, qui a vu la classe des médias portugais pour qu’il soit abandonné, survient après quelques mois difficiles à Manchester United.

Après une tentative ratée de sortir d’Old Trafford cet été, il a eu du mal à se frayer un chemin dans le premier XI d’Erik ten Hag.

La superstar a jusqu’à présent été limitée à l’action en Ligue Europa, mais espère débuter dans le derby de Manchester ce week-end.