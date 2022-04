Ronaldinho : «Je le répète. J’ai vu Haaland, Mbappé et Vinicius  mais le successeur…»

Attention les yeux ! Neymar est l’un des joueurs les plus médiatiques au monde, car, en plus d’être très doué avec le ballon au pied, il se caractérise également par une vie privée pleine de polémiques du fait que les fêtes et les mannequins sont deux de ses passions les plus passionnées.

L’attention médiatique que reçoit Neymar affecte souvent ses proches qui, loin de se sentir mal à l’aise avec la situation, profitent pleinement de lui pour se positionner comme des personnalités publiques, ce qui est souvent contre-productif pour le footballeur.

Rafaella est le nom de la sœur du joueur du PSG, qui, en plus d’avoir une carrière réussie en tant que mannequin et influenceuse, est connue dans le monde du football pour être une idole, car plusieurs coéquipiers de Ney sont tombés amoureux d’elle.

En effet, Neymar vit des situations très inconfortables dans le vestiaire à chaque fois qu’un coéquipier fait un commentaire sur le corps de sa sœur, qui n’a aucune honte à exhiber ses attributs sur les réseaux sociaux.

Qui est le beau-frère de Neymar ?

Rafaella a une vie sociale très active et ces dernières années, elle a été émotionnellement liée à plusieurs joueurs de football, cependant, il y en a un en particulier qui, malgré les infidélités et les séparations, est toujours l’amour de sa vie.

Il s’agit de Gabriel Barboza, plus connu sous le nom de Gabigol, qui joue actuellement pour Flamengo au Brésil et qui est venu à plusieurs reprises partager avec Neymar les appels de l’équipe nationale.

Rafaella et l’attaquant ont mis fin à plusieurs reprises, bien que leur rupture la plus médiatique ait été causée par la chanteuse Anitta, qui aurait eu plusieurs rencontres avec le footballeur.