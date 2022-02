Ronaldinho : «J’ai joué avec Ronaldo, Kaka et contre Cristiano mais le rival le plus difficile…»

Marco Asensio était un garçon qui rêvait d’être joueur professionnel lorsque Xavi Hernández, Andrés Iniesta et Sergio Busquets dominaient le monde du football, tant en club qu’en équipe nationale.

Le Majorquin a atteint l’élite. Après avoir brillé dans son club insulaire, le Real Madrid l’a recruté. Et là, dans la plus grande entité de tous les temps, il a rencontré Toni Kroos, Luka Modric et Caemiro, un trident qui a construit une dynastie en Coupe d’Europe (trois championnats consécutifs).

Certains qu’il a appréciés en tant qu’adepte du bon football et d’autres qu’il a appréciés de près. Sachant cela, les gens du programme El Larguero ont demandé à l’équipe espagnole de choisir leur trident de base préféré : Xavi, Iniesta et Busquets ou Casemiro, Kroos et Modric ?

Il était difficile pour le madridista 11 de répondre, il semblait même qu’il ne le ferait pas. Cependant, devant l’insistance de Manu Carreño, qui lui a demandé de choisir ne serait-ce que 3 des 6 noms cités, il a fini par pencher du côté merengue.

«Oufff, c’est compliqué. C’est compliqué. Je pense qu’ils ont des caractéristiques différentes, des styles différents, des façons de jouer qui ne sont pas les mêmes. Le milieu de terrain Busquets, Xavi et Iniesta a un profil différent. Et le milieu de terrain du Real Madrid est différent. Les comparer est un non-sens, il vaut mieux les avoir appréciés».

«Choisissez-en 3, quitte à les mélanger. Prendre 3 milieux de terrain sur ces 6», c’était le changement de dynamique que proposait le journaliste. Et Marco a lâché : «Je garderai le 3 du mien, avec le 3 de Madrid (rires)».