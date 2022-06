Ronaldinho : «Il est le meilleur défenseur du monde»

En raison de la Coupe du monde au Qatar, qui se jouera en novembre et décembre 2022, la phase de groupes de la Ligue des champions se jouera dans moins de deux mois.

L’UEFA a déjà annoncé les dates de la Ligue des champions pour la saison 2022/23. La phase de groupes aura lieu dans moins de deux mois, entre les 6 et 7 septembre et les 1 et 2 novembre, en raison de la Coupe du monde 2022, qui se déroule en novembre et décembre, au Qatar.

Après la phase de groupes, la compétition attend quatre fois jusqu’à de nouveaux matchs, en huitièmes de finale – ils commencent le 14 février et se terminent le 15 mars.

Les «quarts» ont lieu mi-avril et les demi-finales les 9 et 10 et 17 et 17 mai. La grande finale, qui se jouera à Istanbul, en Turquie, est prévue le 10 juin.