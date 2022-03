Ronaldinho : «C’est le rival le plus difficile que j’ai affronté de toute ma carrière…»

Barcelone est franchement issu du football. La qualification pour le prochain tour de la Ligue Europa et la victoire écrasante 4-0 au Bernabéu contre Madrid montrent que l’équipe de Xavi a retrouvé son essence.

Parmi les joueurs clés, en plus des renforts, figurent les noms historiques de Piqué, Jrodi Alba et Sergio Busquets. Mais l’ascension pour certains n’a pas seulement été footballistique, mais aussi économique.

Le journal L’équipe l’a révélé, outre le fait que Piqué est le joueur le mieux payé de Barcelone, Sergio Busquets le suit à la deuxième place.

Le journal français a révélé que Sergio Busquets gagnait 1 910 000 € par mois dans l’équipe Blaugrana. Cela le place à la deuxième place des mieux payés de Barcelone, seulement derrière Piqué, et à la troisième place en Liga, derrière le central culé et Hazard et Bale qui se partagent la deuxième place.

Cela représente un bond économique pour Busquets, puisque selon des sites spécialisés, le milieu de terrain était le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif barcelonais. Dans tous les cas, ce saut provient uniquement du numérique et de la comptabilité et non des bénéfices.

Il se trouve que Busquets et Piqué ou Jordi Alba ont subi une réduction de leurs salaires l’année dernière, pour alléger le fardeau monétaire de Barcelone.

Cependant, le départ de joueurs avec des contrats élevés et la renégociation d’autres puces ont fait de Sergio Busquets le deuxième joueur le mieux payé de Barcelone.

Sergio Busquets, le talisman de Xavi

Le bouleversement du football à Barcelone est en grande partie dû à la confiance que Xavi a placée en Sergio Busquets. Le milieu de terrain, quant à lui, l’a récompensé par d’excellentes performances comme celle de dimanche dernier au Santiago Bernabéu.

Bien que Busquets soit l’un des joueurs préférés de Luis Enrique en Espagne, l’entraîneur a décidé que le footballeur culé devait se reposer. Ce geste a été très bien accueilli par Xavi et tout Barcelone.