Ronaldinho avoue la vérité : «C’est l’autre joueur brésilien que j’aime le plus voir en action…»

Ronaldinho a récemment été invité à nommer les joueurs actuels qu’il aime le plus regarder en action. Et en plus de confirmer qu’il suit de près Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, il a eu la surprise de révéler qu’il y a un autre de ses compatriotes qui lui suscite beaucoup d’émotion.

Dans une interview avec Mundo Deportivo, le vainqueur du Ballon d’Or, qui a également été champion de la Coupe du monde et de l’UEFA Champions League, a reconnu que ce que Raphinha réalise en Angleterre a retenu son attention ainsi que l’impact que cela a sur ses premiers matches avec l’équipe nationale brésilienne.

Il a identifié Neymar comme la plus grande idole qu’ils ont au Brésil en ce moment, mais il s’est également déclaré fan du 10 de Leeds United.

«Raphinha est un autre joueur que j’aime aussi regarder jouer», a déclaré l’ancien du FC Barcelone, sur la chaîne officielle Mundo Deportivo.

Plus tôt, dans cette même conversation, Dinho a déclaré qu’il connaissait Raphinha depuis un certain temps car ils partagent le même lieu d’origine :

«Par coïncidence, Raphinha est également de Porto Alegre et nous sommes du même quartier. Je suis un ami proche de son père et je connais Raphinha depuis qu’il est enfant. C’est un jeune homme très talentueux.»