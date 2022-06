Ronald Koeman se vide : «Quitter Barcelone a été un soulagement»

Megan Thee Stallion est apparue au Festival de Glastonbury, l’un des événements musicaux les plus importants au monde qui se tient en Angleterre, et de là a critiqué la révocation du précédent Roe vs. Wade, qui depuis 1973 avait permis au droit à l’avortement aux États-Unis d’avoir un statut constitutionnel.

La rappeuse de 27 ans s’était déjà exprimée sur ses réseaux sociaux depuis vendredi dernier, lors de l’annonce de l’arrêt de la Cour suprême :

«La cour nous a tous laissé tomber, mais nous ne reculerons pas. Je continuerai à me battre car tout le monde mérite de ont accès aux soins dont ils ont besoin.

Megan a déclaré à Glastonbury: «tout le monde sait que ce ne serait pas moi si je ne prenais pas une seconde pour vous traiter d’hommes stupides», a-t- elle déclaré.

«Je veux dire, putain. Que veux-tu de plus ? Le Texas m’embarrasse vraiment en ce moment, tout le monde sait que c’est mon pays d’origine.»

Et c’est qu’en mai dernier, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé une loi qui interdit l’avortement après la sixième semaine de grossesse, une période où la plupart des gens ne savent même pas qu’ils sont enceintes. L’État devrait promulguer une interdiction totale de l’avortement dans les semaines à venir.

Megan Thee Stalion a poussé la foule à huer la décision et à chanter “mon corps, le choix de ma mère” avec elle.