Ronald Araujo : «J’ai vu Ronaldo, Zlatan et Pelé mais le meilleur attaquant de tous les temps…»

Paulo Dybala quitte la Juventus et la polémique en Italie se déchaîne. L’Argentin a décidé de rejeter toutes les offres de renouvellement proposées par la Juventus et s’est retrouvé avec le laissez-passer en sa possession, avec la liberté totale de signer avec n’importe quel club du monde. Dybala aurait déjà des offres de l’Atlético de Madrid et de l’Inter de Milan mais maintenant l’accent est mis sur la critique d’Antonio Cassano.

«Je pense que les Bianconeri en tant que club lui ont donné bien plus que ce que l’Argentin a donné à l’équipe. Dybala pour moi n’est pas un champion, il ne peut pas être un leader à la Juventus et s’ils ne renouvellent pas son contrat c’est quelque chose de bien Il n’a jamais été décisif dans les matchs importants», a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, de Rome et de l’équipe d’Italie lors d’une émission sur Twitch avec Daniele Adami et Christian Vieri, anciens footballeurs italiens.

Dans le même ordre d’idées, Cassano a également évoqué le possible transfert de Dybala à l’Inter Milan :

«Si la Juve lui avait proposé dix millions, il aurait dû fermer à huit. Donc je ne sais pas s’il ira à l’Inter, je garderait Sánchez. Dybala il est bon dans le championnat italien mais il n’est pas de classe mondiale. Des joueurs comme Lautaro (Martínez) qui vient de renouveler ou (Marcelo) Brozovic, qui est en négociation… que diraient-ils de Dybala, qui arriverait-il à 29 ans et avec l’Inter mettant immédiatement huit millions d’euros sur la table ?

«Tous ses entraîneurs à la Juventus ne l’ont pas jugé nécessaire, donc je me demande s’il est un champion ou un grand joueur. Pour moi, ce n’est pas un champion, cela ne fait aucune différence. Il a de bons buts comme j’ai vu (Antonio) Di Natale do, à (Lorenzo) Insigne… Mais si tu portes le 10 de la Juventus, tu dois être à un niveau supérieur. J’ai l’impression que, quand ils lui mettent la pression, il se fait chier puis demande 10 millions par saison. Mais s’il vous plaît …», a terminé Cassano.