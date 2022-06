Romelu Lukaku de retour à l’Inter Milan est accueilli en héros (vidéo)

Le média espagnol El Confidencial révèle un échange pour le moins embarrassant entre Sergio Ramos et le patron de la Fédération espagnole de football dans la perspective du Ballon d’Or 2020.

Drôle de conversation que celle dévoilée par la publication espagnole El Confidencial ce mercredi. L’échange en question remonte à 2020 et met en scène Sergio Ramos, alors pilier du Real Madrid, et le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, élu quelques mois plus tôt aux commandes de l’instance. Cela pour formuler une improbable faveur.

«Rubi, bonsoir, j’espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille. Tu sais que je ne t’ai jamais rien demandé, mais si je le fais aujourd’hui, c’est parce que je pense que c’est une année spéciale pour moi au vu de mes performances.

J’aimerais que tu m’aides autant que possible en glissant quelques mots à l’UEFA et à tes contacts pour le Ballon d’Or.

Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour moi mais aussi pour le bien du football espagnol, qui le mérite. Je te salue chaleureusement.» La suite on la connaît puisque c’est Lionel Messi qui a été l’heureux élu.