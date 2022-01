Roland Garros, la nouvelle entreprise de Rafa Nadal

Le tennisman vient d’ouvrir le restaurant Rafa Nadal Academy situé dans son Manacor natal et qui porte le nom de ce tournoi qui lui est si cher.

Rafa Nadal fait déjà partie de l’histoire du tennis et du sport espagnol. Ses succès se comptent par dizaines et sa soif de gagner reste intacte bien qu’il n’ait pas couronné les pistes du monde entier. Mais, sans aucun doute, le territoire qui a le plus vu les Manacori s’imposer est la France, à Roland Garros.

Le tennisman, depuis qu’il a atteint le classement ATP, a été proclamé champion de la Coupe des Mousquetaires à 13 reprises (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020), et cela a conduit Nadal à vouloir porter le nom du tournoi chez lui, car Nadal n’est pas compris sans Roland Garros et Roland Garros n’est pas compris sans Nadal.

L’actuel numéro 5 mondial vient d’ouvrir ses portes dans son nouveau restaurant, baptisé ‘Roland Garros’, et qui se situe dans son académie à Manacor, utilisant la décoration et le mobilier inspirés de ce tournoi charismatique sur terre battue et comme les bons souvenirs rappellent au joueur de tennis. Il vient d’ouvrir, et la joueuse de tennis française Alizé Lim l’ a déjà visité, et a confirmé que «c’est comme si elle était à Paris»

Un restaurant avec beaucoup de détails

Un espace sophistiqué d’une capacité de 60 personnes à l’Académie Rafa Nadal de Manacor qui imite la salle à manger des joueurs de tennis du tournoi parisien, avec des images de certains des grands protagonistes de Roland Garros, comme Nadal lui-même, Steffi Graff (1987, 1988, 1993, 1995, 1996 et 1999), Chris Evert (champion en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 et 1986) et Björn Borg (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981).

Quant aux prix du menu repas, ils peuvent aller de 7,90 euros pour un plat de pâtes, à 19 euros pour un filet de bœuf grillé avec purée de pommes de terre et légumes. Des produits sains et riches en nutriments.

Avec l’ajout de ce nouveau restaurant, Rafa Nadal ajoute le troisième espace nommé du Grand Chelem, après avoir consacré une partie de son académie à l’Open d’Australie, où les matchs peuvent être vus, comme la finale ce dimanche où il affrontera Medvedev, et la cafétéria, dédiée à l’US Open.