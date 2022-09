Roger Federer lâche la vérité, sur sa femme : «Elle n’aimait plus me voir…»

Le tennisman suisse assure dans une interview que sa retraite du tennis a signifié une libération pour sa femme, Mirka Vavrinec, avec qui il a quatre enfants.

Le monde du sport en général, et du tennis en particulier, était sous le choc jeudi dernier lorsque Roger Federer a annoncé qu’il avait décidé de mettre un terme à sa carrière après la célébration de la Laver Cup compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon, en juillet 2021, en raison de sa blessure au genou.

«Mon genou n’a pas lâché, il n’a pas assez bien progressé, et puis j’ai eu le résultat d’un scanner pas très satisfaisant, avec lequel je me suis dit que c’était fini», a réglé Federer, qui laisse derrière lui un héritage qui est difficile pour quiconque de faire correspondre que son nom n’est pas Rafa Nadal ou Novak Djokovic.

Mais visiblement, le facteur familial a aussi pesé dans sa décision puisque, comme le reconnaît le Suisse, sa femme traversait des moments difficiles.

«Pour moi, les dernières années ont été difficiles, mais je pense que c’était encore plus difficile pour elle. Je n’aimais plus me voir avec toutes ces blessures. Je me sentais aussi désolé pour elle d’une certaine manière. Pour elle, c’est un grand soulagement que tout soit fini», déclare Federer dans une interview à Blick.

«Trois pleurés»

Sur la réaction de ses enfants, le Suisse assure qu’il a dû gérer la situation de la main gauche. «Je lui ai dit la veille. Cela dépend de la façon dont vous le diffusez. Si vous dites à quelqu’un : «Hé, j’arrête», la réponse est : «Excellente décision». Mais si vous dites : «Hé, je pense que je dois arrêter», tout le monde se met immédiatement à pleurer», dit-il.

«J’ai dit à mes enfants que rien ne changerait grand-chose. Nous avons vu ces dernières années à quoi pouvait ressembler la vie sans le tennis. Ils sont tristes, mais ils ont toujours exprimé le souhait qu’il arrête de jouer au tennis pour aller skier par exemple. Je leur ai dit à tous les quatre en même temps et trois d’entre eux ont pleuré», raconte le tennisman, qui va devoir s’adapter à la nouvelle situation. Comme le reste de sa famille.