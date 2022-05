Roger Federer : la grosse annonce de son agent pour son retour sur le circuit ATP

Blessé au genou depuis presque un an maintenant, Roger Federer n’est plus apparu sur un court de tennis depuis juillet dernier à Wimbledon.

Son retour est donc particulièrement attendu à l’approche de l’édition 2022 du Grand Chelem de Londres. Et l’agent du Suisse avoue que son client a une motivation très claire pour faire son retour.

«Sa véritable motivation est de revenir concourir sur le circuit ATP et d’essayer en quelque sorte de terminer sa carrière, de la manière dont il veut la terminer, en bonne santé, avec succès et à ses conditions» a confié Tony Godsick dans un entretien accordé à INews et dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Reste maintenant à voir si Roger Federer parviendra à se maintenir en forme à son retour, lui qui est régulièrement embêté par les blessures ces dernières années, pour pourquoi pas aller chercher un nouveau sacre en Grand Chelem afin d’égaler le record de Rafael Nadal.