Rodrygo raconte la conversation avec son père avant de choisir le Real Madrid

Alors qu’il était encore au Brésil il y a quatre ans, Rodrygo Goes, très courtisé par les grands clubs à l’époque, a avoué avoir refusé le Barça alors que le contrat était prêt à être signé.

Le Brésilien révèle à quoi ressemblait la journée où il devait prendre une décision concernant son avenir : «Un jour, mon père est rentré à la maison, est entré dans ma chambre et est revenu avec un maillot du Real Madrid et un maillot du Barça et m’a dit ‘maintenant tu choisis toi’. Je lui ai dit : ‘il n’y a rien à penser’ et j’ai choisi le Real Madrid.»

Rodrygo Goes s’est engagé avec le Real Madrid en 2018, mais n’a rejoint le club que l’année suivante après avoir patienté un an au Brésil. Cependant, le joueur de 21 ans aurait pu finir à Barcelone. C’est ce qu’il a révélé dans le podcast podpah où il a expliqué comment s’était passé son transfert.

«J’ai toujours dit à mon père d’attendre un peu, mais il m’a dit ‘tu vas jouer avec Messi, mec’ mais je lui ai demandé d’attendre, ça devait être le Real Madrid». Enfin, l’appel du club blanc est arrivé et le reste appartient à l’histoire.

Rodrygo a précisé qu’après le Real Madrid, il est impossible de continuer à grandir en tant que footballeur : «Les gens me demandent, et si un jour je quittais le Real Madrid ? Eh bien, je veux toujours progresser dans ma carrière, je suis passé de Santos au Real Madrid Mais quand tu seras au Real Madrid, où vas-tu monter plus haut ?»