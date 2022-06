Rodrygo oublie Messi et Cristiano : il a mentionné les 2 grands favoris pour remporter Qatar 2022

La femme d’affaires avait l’air heureuse, mince, jolie et très rose pour fêter son anniversaire entourée de sa famille et de ses amis.

Khloé Kardashian a fêté ses 38 ans en beauté. La solialité a organisé un dîner dans son manoir auquel elle a invité famille et amis.

La célébration a été suivie par Kim Kardashian et Rob Kardashian, sa mère Kris Jenner, qui lui a dédié quelques mots d’amour, et d’autres personnes.

«Donc, je sais que je suis un peu ivre et un peu vert, mais ce que je veux dire, c’est à quel point je suis fou amoureux de toi, Khloé Kardashian. Tu es une rock star à mes yeux. Tu es la reine de notre famille. Vous êtes la personne dont il regarde toujours le verre à moitié plein», a déclaré Kris Jenner en levant un martini.

Khloé Kardashian avait l’air très maigre

Kloé portait un ensemble de pantalons et un haut en latex rose lors de la célébration, qu’elle a combiné avec des bijoux en argent, des pointes et un maquillage très proéminent, ce qui la faisait ressembler à une grande silhouette et à une barbie.

On dit que la femme d’affaires a reçu des compositions florales, des cadeaux et des félicitations pour son anniversaire.