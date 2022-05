Rodrygo Goes avoue : «J’ai Lionel Messi et Neymar mais le meilleur de tous les temps…»

Rodrygo Goes ne partage pas seulement la nationalité et l’équipe avec Vinicius Júnior. Les deux ont aussi la même référence dans le monde du football.

Tout comme Vini a déclaré avoir grandi en étant fan du déséquilibre et de la qualité individuelle de Ney, l’ancien Santos avait également dans l’actuel 10 du Paris Saint-Germain cette figure avec laquelle il se sentait identifié par son style de jeu.

Alors qu’il disait avoir regardé de nombreuses vidéos de Ronaldo Nazário pendant son enfance, Rodrygo a conclu que Neymar est l’idole qui a eu le plus d’influence dans sa carrière car il a essayé de l’imiter depuis le début :

«Oui, il (Ronaldo Nazário) était une grande influence. Beaucoup de choses qu’il a faites, j’ai essayé de les faire aussi. J’ai appris beaucoup de choses en le regardant.»

«Mais je pense que ma plus grande influence est Neymar. C’est celui que je peux imiter le plus en ce qui concerne mon style de jeu», a conclu le double champion de la Ligue espagnole, dans la section Champions Corner (2021) dans laquelle il a joué avec Kaká pour EA Sports et l’officiel Médias de l’UEFA.

Des talents tels que Pedri, Kai Havertz ou Alphonso Davies ont désigné Lionel Messi comme leur attaquant préféré de tous les temps à différentes occasions. Kylian Mbappé et Erling Haaland n’ont jamais caché leur admiration pour Cristiano Ronaldo.

Et Vinicius et Rodrygo ont exprimé à quel point Neymar représente dans leur carrière. L’héritage le plus spécial de ces légendes sera la façon dont elles ont inspiré et continueront d’inspirer les nouvelles générations.