Rodrygo et sa petite amie rompent leur relation : «Je suis célibataire. Et je…»

La Brésilienne a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram expliquant que la séparation a eu lieu il y a un mois et que la footballeuse l’a partagée.

La relation sentimentale entre le Real Madrid et le footballeur brésilien Rodrygo Goes et le créateur de contenu Luana Atik Lopes a pris fin. Du moins, ce sont les informations que les deux ont partagées sur leurs comptes Instagram respectifs.

Dans ses histoires, la Brésilienne a partagé près d’une douzaine de questions de ses abonnés lui demandant si elle était célibataire. «C’est l’une des questions les plus fréquemment posées ces derniers temps. Oui je suis célibataire. Et je pense qu’il est temps d’en parler», a-t-il écrit avant d’entrer un peu plus dans les détails dans une vidéo qu’il a posté plus tard.

«Rodrygo et moi avons terminé il y a plus d’un mois et c’était d’un commun accord», soulignait-il dans la séquence. «Les gens de la paix, direction la sixième», a-t-il ajouté, évoquant la Coupe du monde et souhaitant des encouragements à son ex-partenaire, dont il a également mis en ligne une vidéo lors de ses débuts en Coupe du monde contre la Serbie.

Pour sa part, le joueur du Real Madrid a également partagé les déclarations de Luana. «Tous en paix les gens. Merci beaucoup pour tout Lu», a-t-il détaillé avant de plaisanter avec un dernier message : «Nous sommes des ex», qu’il a capturé accompagné de cinq émoticônes pleurant de rire et d’un cœur.

Pendant que leur romance a duré, les deux ont été très actifs sur les réseaux sociaux en partageant du contenu ensemble. Maintenant que tout est fini, même si c’était d’un commun accord, il n’y a plus trace de photographies ensemble.

Une relation qui a débuté en 2019

Rodrygo et Luana étaient ensemble depuis 2019. En fait, c’est à la suite des débuts de l’attaquant avec le club merengue que les détails de son histoire ont commencé à être connus.

Le Brésilien, de deux ans son aîné, l’a accompagné à Madrid lorsque le désormais international a fait ses premiers pas dans le football professionnel européen.