Rodrygo avoue la vérité : «Neymar m’a dit. Je quitte l’équipe nationale et…»

Neymar cherchera au Qatar à remettre le Brésil au sommet du football de l’équipe nationale. L’équipe sud-américaine est l’un des principaux candidats pour remporter le titre car elle a des figures de la stature de Vinicius, Casemiro et Couthino. Après la Coupe du monde, le 10, il quitterait la Verdeamarela et aurait déjà choisi le partenaire qui hérite du numéro important sur son maillot.

La décision de Neymar a généré la surprise au Brésil, car il aurait laissé de côté d’autres grands candidats tels que Vinicius, Coutinho et Richarlison, optant pour un jeune homme de seulement 21 ans pour porter le numéro qui a tant d’histoire dans l’équipe nationale brésilienne

C’est que dans une récente interview, Rodrygo Goes a assuré que Neymar lui aurait avoué qu’il quitterait Verdeamarela après le Qatar et lui aurait demandé d’hériter de son maillot numéro 10 : «Neymar m’a dit ‘Je quitte l’équipe nationale et le numéro 10 est à vous», a commenté l’attaquant dans le podcast avec Podpah

Surpris par la proposition, Rodrygo a assuré qu’il lui était difficile de lui donner une réponse à cause de ses nerfs : «Je ne savais même pas quoi lui dire. J’étais gêné, j’ai ri et je ne savais pas quoi lui dire. réponse. Je lui ai dit qu’il devait continuer un peu plus longtemps, que je ne voulais pas qu’il le fasse. maintenant. Et puis il a ri»

Les propos de Rodrygo confirment les rumeurs qui circulaient il y a quelque temps sur les principaux portails brésiliens, à savoir qu’ils tenaient pour acquis que Neymar quitterait son équipe après Qatar 2022.

Le ’10’ estime que la relation avec Verdeamarela est usée et dans un une récente interview avec l’historique Ronaldo Nazario en parlait :

«Le problème, c’est qu’aujourd’hui l’équipe brésilienne s’est beaucoup éloignée du supporter brésilien. Je ne connais pas la raison, quand ça a commencé ou pourquoi c’est arrivé, mais vous pouvez voir avec nos matchs, qui sont peu commentés. Peu de gens savent quand nous allons jouer»

«C’est très triste de vivre ce sentiment que quand l’équipe brésilienne joue, ce n’est pas important. Quand j’étais fan, quand j’étais gamin, le match par équipe était tout un événement.

Il fallait se préparer, rencontrer toute sa famille, mettre le maillot du Brésil, les drapeaux brésiliens ont été placés dans la fenêtre. C’était la nourriture, le gâteau, tout le monde à la maison.

C’était un événement. Et aujourd’hui ça n’a plus cette importance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne “Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. à cet état-là», a expliqué Ney, dans une autre indication que son voyage avec les couleurs de son pays touche à sa fin.

Récemment, Neymar n’était qu’à 3 buts d’égaler Pelé en tant que meilleur buteur de l’équipe nationale brésilienne. Le ’10’ a réussi à remporter trois titres avec son pays : le U20 sud-américain disputé au Pérou en 2011, la médaille d’or à Rio 2016 et la Coupe des fédérations 2020.

Ney ferait tout son possible à Qatar 2022 pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du Brésil et ramener son pays au sommet du football mondial.