Rodrygo avoue : «Je ne croyais pas ce qui se passait parce que…»

Pep Guardiola a offert ses impressions après avoir vu comment sa ville s’est retrouvée avec du miel sur les lèvres après avoir touché la finale de la Ligue des champions. Il a fait mourir le Real Madrid, qui a ressuscité en seulement deux minutes avec deux étincelles de Rodrygo.

«Nous avons eu le 0-2 et nous n’avons même pas eu à perdre de temps. Nous avons contrôlé le match… Mais ils ont mis beaucoup de monde et ont trouvé les buts. Ils sont capables de les faire, leur histoire le dit. Félicitations à eux, à eux et à Liverpool», a exprimé l’entraîneur catalan dans des déclarations à Movistar+.

Guardiola a reconnu que City prend un coup dur après cette défaite. «On n’a pas joué dans les prolongations, c’était plus difficile d’entrer. C’est un coup dur, on a manqué de jeu en première mi-temps et en seconde quand on a été meilleurs, les deux buts sont venus».

Ils sont à City depuis six ans et il n’a pu atteindre la finale qu’une seule fois, ce qui n’inquiète pas Guardiola. «Est-ce qu’on méritait plus ? Je ne sais pas, c’est ça. Je suis très content, on n’a pas encore fini. La Ligue des champions ? On est là, on verra dans le futur.»