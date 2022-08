Roberto Carlos lâche la vérité : «C’est le meilleur entre Neymar et Ronaldinho…»

Le légendaire Roberto Carlos a été le protagoniste d’un exercice dans lequel on lui a demandé de confirmer sa position dans différents débats sur le football.

En plus de reconnaître qu’il s’agit plus d’Andrew Robertson que d’Alphonso Davies et de se sélectionner dans la dispute avec Marcelo, le champion du monde brésilien a dû choisir son favori entre deux éternels maîtres du Joga Bonito.

Lorsque, dans la dynamique Ceci ou Cela que les médias officiels de l’UEFA Champions League ont publié sur son compte TikTok avec Gatorade, ils lui ont demandé de choisir son favori entre Ronaldinho et Neymar, l’ancien joueur du Real Madrid s’est retrouvé avec la magie, la jeu fantastique et la qualité de La Sonrisa del Fútbol.

C’est vrai, Roberto Carlos a confirmé qu’il s’agissait de l’équipe Ronaldinho. «Ronaldinho ou Neymar ?», lui ont-ils lancé, dans une vidéo publiée sur le compte TikTok de la Ligue des champions. Et le triple champion de l’UEFA Champions League a envoyé le ballon du côté où était indiqué le nom : «RONALDINHO».

En nombre, Neymar a déjà dépassé Ronaldinho. Mais, dans les réalisations, la reconnaissance et l’héritage, Dinho est toujours dans sa propre démarche. Ou du moins, Roberto Carlos l’apprécie toujours de cette façon.