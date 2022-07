Roberto Carlos avoue la vérité : «J’ai vu Neymar, Ronaldinho et Messi mais…»

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vivent des situations délicates dans leurs équipes. Les deux ont été éliminés de la Ligue des champions en huitièmes de finale et maintenant leur avenir n’est pas clair, car Ronaldo pourrait quitter Manchester United et Leo Messi devra décider quoi faire au PSG.

Dans ce contexte, Nicolas Anelka a émis un avis dévastateur sur l’avenir des deux joueurs : «Leurs carrières sont terminées. C’est ce qui arrive aux joueurs qui veulent jouer plus longtemps. Leurs carrières sont terminées et je pense que les deux doivent être très heureux de ce que qu’ils ont accompli au cours des 15 dernières années. Ils étaient au-dessus des autres et maintenant il est normal qu’ils ralentissent».

Dans le même ordre d’idées, Anelka a ajouté : «Les deux auraient dû être plus intelligents. Ils n’ont pas été intelligents. Ils auraient dû penser à relever un défi moins compliqué car il faut prendre les bonnes décisions pour finir en tête. Il y a des joueurs qui n’hésitez pas à finir à 32, 33, 34 pour ne pas être critiqué. J’ai arrêté à 36 mais à 32 je suis parti en Chine»

Pour conclure, l’ancien attaquant français de la Juventus et du Real Madrid a conclu : «On demande à Neymar, mais on peut faire pareil avec Messi. Depuis le début de saison ce n’est pas extraordinaire non plus. ‘Ors et finalement ce n’est pas si extraordinaire.»