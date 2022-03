Roberto Carlos avoue enfin la vérité : «C’est le meilleur entre Neymar et Ronaldinho…»

Sans vouloir polémiquer et en étant assez prudent dans son discours, Marquinhos a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Kylian Mbappé est le meilleur footballeur du monde aujourd’hui.

«Pour vous, est-ce que Mbappé est le meilleur joueur du monde en ce moment ?», c’est l’interpellation qu’on lui a faite dans l’émission Rothen de RMC Sport. «Actuellement, je pense que oui», a répondu le capitaine du PSG.

Plus tard, lorsqu’ils lui ont demandé de dire si Donatello est la véritable star du PSG actuel, le défenseur a compris le sens de l’entretien et en a profité pour préciser : «Je sais où tu veux aller (sourire)».

Être le meilleur au monde, alors c’est le meilleur au PSG, non ? «Ce n’est pas le propos. Parfois, les gens me disent : “Tu es le capitaine, donc tu es le chef d’équipe ?”, mais non. On dit : ‘Kylian (Mbappé) c’est la star de l’équipe’ ou ‘Messi c’est le grand joueur de l’équipe, c’est la star de l’équipe’.

Je dis toujours que tous les joueurs sont importants, même ceux qui ne jouent pas. Je ne dirai jamais, ‘C’est la star ou c’est le patron.’ Nous ne devrions pas suivre cette voie. Si un joueur commence à penser comme ça, il peut créer une mauvaise ambiance avec ses coéquipiers pour rien».

Le sud-américain estime que KM7 est actuellement n°1, mais il ne réfléchit pas beaucoup au sujet car il n’y contribue pas.

Tout comme il considère Kylian comme le meilleur en ce moment, cela ne signifie pas qu’il pense qu’il est supérieur à Lionel Messi et Neymar Júnior. Le 10 argentin et le 10 brésilien ont toujours été classés parmi les génies du jeu.