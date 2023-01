Robert Pattinson accuse les régimes hollywoodiens : «C’est fou»

L’acteur critique les exigences imposées à l’industrie avec ses changements physiques, la variété des régimes et le manque de «constance».

Robert Pattinson est devenu l’un des acteurs les plus demandés à Hollywood grâce à des rôles tels que Eduard Cullen dans la saga ‘Twilight’, Cedric Diggory dans ‘Harry Potter et la coupe de feu’, et Bruce Wayne dans ‘The Batman’, entre autres.

Certaines interprétations pour lesquelles le Britannique a également dû modifier son physique pour le mouler autour de ce que recherchaient ses réalisateurs.

Et c’est que dans le cinéma actuel, il y a de plus en plus de projets qui recherchent des figures presque impossibles, des changements physiques rapides avec lesquels leur distribution d’acteurs est complètement changée, et Pattinson est un exemple clair de ces changements, subissant des régimes nouveaux et différents. avec lequel paraître méconnaissable.

L’acteur londonien reviendra sur grand écran dans les mois à venir avec «Mickey 17», et dans une interview avec «ES Magazine», il n’a pas hésité à parler des exigences des acteurs pour montrer un physique enviable pour jouer différents rôles, et c’est qu’il a lui-même dû faire des régimes stricts.

Robert Pattinson a avoué qu’il a essayé «tous les régimes à la mode auxquels vous pouvez penser», bien que celui qui lui manque soit «celui de la constance, et c’est que les exigences de chaque scénario lui ont fait façonner sa silhouette à plusieurs reprises, et dans certains cas, il a dû menacer sa propre santé : «C’est fou. Même si vous ne faites que surveiller votre apport calorique, c’est extraordinairement addictif. Vous ne réalisez pas à quel point c’est dangereux jusqu’à ce qu’il soit trop tard»

«Je n’ai mangé des pommes de terre que pendant deux semaines»

Et c’est que l’interprète a voulu raconter son propre cas, car à une occasion il a dû manger un seul repas pendant plusieurs jours : «Une fois je n’ai mangé que des pommes de terre pendant deux semaines, en cure de désintoxication. Juste des pommes de terre bouillies et du sel rose de l’Himalaya. Apparemment, cela vous nettoie… et vous perdez définitivement du poids.

À une autre occasion, Robert Pattinson a proposé un autre régime plus permissif avec certains aliments, mais en restreignant d’autres comme la bière : ·J’étais comme : «Oh, y en a-t-il un dans lequel vous ne mangez que des assiettes de saucisses et de fromage tout le temps ?” Mais je n’avais pas réalisé qu’on ne pouvait pas boire de bière, car cela va complètement à l’encontre du but.»