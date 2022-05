Robert Lewandowski : son dossier pourrait tout changer pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Selon les médias locaux, Lionel Messi en a assez que Joan Laporta le nomme lors de ses apparitions publiques.

Ces derniers mois ont été très mouvementés pour Lionel Messi car sa vie a radicalement changé depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour relever un nouveau défi professionnel au PSG, une équipe dans laquelle il a eu du mal à atteindre son meilleur niveau, ce qui provoque un certain désespoir chez les les supporters.

L’échec de l’équipe de France en Ligue des champions a créé une situation très inconfortable pour le joueur argentin : il a reçu des critiques et des huées au Parc des Princes.

En fait, à la suite de cela, des spéculations ont commencé avec son possible retour à Barcelone, bien que cette option ait été écartée par Joan Laporta, qui a déjà mis ses conditions sur la table.

«Si un jour il veut revenir, il faudrait que ce soit libre et avant que les techniciens ne donnent le feu vert s’il peut s’intégrer ou non dans le nouveau projet», a déclaré le président de Barcelone, qui a pratiquement fermé les portes. au joueur car sa lime C’est l’une des plus chères du marché.

Les propos de Joan Laporta sont très mal passés parmi les fans de l’équipe, car ils considèrent que le retour de Lionel Messi est ce dont ils ont besoin pour renouer avec leurs années de gloire. De fait, le joueur aurait également très mal réagi à la position de leader.

Lionel Messi a très mal réagi aux propos de Joan Laporta

«Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement, mais en même temps, je pense que les mots du président sont déplacés. Ils m’ont fait mal parce que je pense qu’il n’a pas besoin de dire ça, c’est comme prendre le ballon à vous et ne pas assumer ses conséquences», a déclaré Messi lors d’une interview pour «Sport».

L’attitude provocante de Laporta a mis fin à la patience de Lionel Messi et, selon les médias catalans, Jorge Messi, son père et agent, a contacté le dirigeant pour exiger qu’il arrête de le nommer en public.