Robert Lewandowski présente ses excuses au Bayern Munich

Dans une interview, Robert Lewandowski a publiquement présenté ses excuses aux supporters du Bayern pour avoir déclaré vouloir quitter le colosse bavarois en fin de saison dernière.

«Je sais que les fans ont été blessés par cela. Je peux comprendre et maintenant je m’en excuse. A cette époque, il était important et nécessaire de préciser que j’étais prêt pour un changement. Au bout du compte, nous sommes tous humains. Après 12 ans en Allemagne, c’était devenu clair pour moi : c’est fini. Je voulais que ce soit clair, car ce n’était pas facile pour le Bayern d’accepter ma vente. C’était une situation difficile pour toutes les personnes impliquées et nous devions trouver la meilleure solution», a déclaré le buteur dans une interview à Sport1.

Lewandowski a nié que le déménagement à Barcelone soit lié à son désir de remporter le Ballon d’Or : «J’ai toujours dit que c’est le succès de l’équipe qui vous conduit à ces récompenses. Ce n’est pas pour ça que je voulais aller en Espagne. Une grande partie de ce qui était écrit n’était pas correcte». Il a également nié qu’il n’est pas venu au Barça pour concurrencer Karim Benzema.