Robert Lewandowski est l’un des meilleurs buteurs d’Europe grâce à sa bonne condition physique. Un de ses secrets réside dans le régime qu’il réalise grâce à l’aide de sa femme.

La forme physique est l’une des clés pour les athlètes non seulement pour rester en bonne santé, mais aussi pour améliorer leur compétitivité.

Le régime d’exercice quotidien que l’on effectue doit être accompagné d’un régime alimentaire approprié et, à ce stade, l’aide d’un nutritionniste est nécessaire. C’est le cas du grand buteur Robert Lewandowski, qui est accompagné dans cette démarche dans sa propre maison.

Lewandowski est l’un des joueurs les plus décisifs de toute l’Europe. Meilleur buteur du Bayern Munich et de l’équipe nationale polonaise, il n’est pas étonnant qu’à 33 ans, il continue de rester en force. Le secret réside ici dans votre propre état physique, qui fait l’objet d’un régime alimentaire étonnant.

Selon le journal The Times, pour rester en bonne forme physique, Robert Lewandowski suit non seulement un bon régime de conditionnement physique, mais suit également un «régime inversé», promu par sa propre épouse Anna Starchuska, qui non seulement est une médaillé mondial de Karaté, mais aussi nutritionniste.

Ce «régime inversé», que Lewandowski suit grâce à sa femme, échappe à toute consommation de fast-food ou de fritures, de lait de vache ou de lactose et de farine de blé.

Il est connu pour les inversés, car les repas se terminent, c’est-à-dire qu’ils commencent par le dessert. Beaucoup d’entre eux sont un brownie au cacao pur. À cela, il est ajouté comme aliment, viande ou poisson, et se termine par une soupe ou une salade.

Anna Starchuska est diplômée de l’Académie d’éducation physique de Varsovie et est nutritionniste. Non seulement elle se consacre à sa discipline en tant qu’athlète de haut niveau, mais elle est également une excellente influenceuse en forme, qui possède sa propre chaîne YouTube, Health Plan by Ann, et est également populaire sur Instagram pour ses plans et routines nutritionnels.