Robert Lewandowski : «Comme moi, Benzema aime (…) Le Real lui…»

Agé de 33 ans, le joueur du Bayern Munich Robert Lewandowski s’est exprimé sur les prestations de l’international français Karim Benzema dans un long entretien avec France Football.

«Il montre régulièrement, c’est un buteur très collectif qui maitrise tous les paramètres de l’avant-centre moderne. Il aime aussi servir ses partenaires. Le Real lui doit beaucoup. Chaque saison, et depuis toujours, il manque énormément. Ces derniers mois, il ne cesse de progresser. Je les trouve encore plus fort avec un jeu plus complet et des statistiques impressionnantes» a confié Robert Lewandowski dans les colonnes du mensuel.

«Comme moi, Karim aime jouer avec ses coéquipiers, il recherche souvent les une-deux, les combinaisons. Il n’est pas forcément obsédé par le but adverse. Il recherche avant tout la réussite collective. Moi aussi, je cherche à créer des espaces, à décrocher pour mieux surprendre l’adversaire et pour être le plus imprévisible possible. J’aime la qualité de ses déplacements. Il est très intelligent, très régulier» a poursuivi, l’attaquant polonais, qui s’est exprimé sur l’avenir de Benzema.

Lié au Real Madrid jusqu’en 2023, Karim Benzema pourrait rester en Liga encore de longues années selon Robert Lewandowski :

«Je ne sais pas comment il se sent au fond de lui mais peut-être est-il capable de jouer encore davantage que deux ou trois au plus haut niveau. Je lui souhaite de rester encore quelques années sur le devant de la scène internationale. Peut-être arrêterons-nous au même moment nos carrières respectives. Par rapport à nos trajectoires, ce serait un joli clin d’œil du destin».

Alors qu’il a changé son hygiène de vie, l’avant-centre donne l’impression de progresser sur la fin de sa carrière : «Je ne sais pas comment il est en dehors des terrains, mais il donne le sentiment de vouloir sans cesse s’améliorer». Le Real Madrid espère compter sur lui pour la rencontre de Ligue des champions face au PSG.