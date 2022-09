«Qui est le meilleur footballeur de tous les temps pour toi ?», était l’une des questions que le journaliste Alexis Nunes a posée à Robert Lewandowski, dans une dynamique organisée par ESPN FC la saison dernière.

Et la réalité est que la légende polonaise, qui vient de remporter El Sexete avec le Bayern Munich, n’a pas hésité à confirmer sa position dans le débat sur qui est le meilleur joueur de toute l’histoire.

Bien qu’à d’autres occasions, il ait clairement indiqué qu’il était bien conscient de l’héritage d’autres légendes, le vainqueur du Soulier d’or 2020/21, qui a également dirigé la Bundesliga marquant six fois au cours de sa carrière, a reconnu publiquement qui est l’un de ceux qui pense qu’il n’y a pas eu de plus grands footballeurs que Lionel Andrés Messi Cuccittini et Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

C’est vrai, pour les 9 meilleurs au monde, Messi et Cristiano sont tous deux en haut de la première page de l’histoire du jeu.

«Le meilleur footballeur de tous les temps ? Cristiano Ronaldo et Leo Messi», a déclaré l’ancien Borussia Dortmund, dans un Q&R que l’ESPN FC partageait sur ses comptes officiels depuis l’année dernière.

En ce moment, il se bat directement avec eux pour le trône du meilleur footballeur d’aujourd’hui, mais Lewandowski comprend plus que quiconque que le génie argentin et la machine portugaise ont leur héritage à un niveau différent des autres.

À différentes occasions, il a déclaré qu’il ne ressentait que de l’admiration et du respect pour les deux. Et ces déclarations en sont la preuve concluante.

En 2021, Robert Lewandowski a égalé l’année la plus marquante (69) de la carrière de Cristiano Ronaldo. Cette année, l’attaquant polonais a égalé la marque de la plus haute référence au Portugal en 2013. Un record de folie absolue.

Le FC Barcelone (2009) de Lionel Messi et le Bayern Munich (2020) de Robert Lewandowski sont les seules équipes de l’histoire à avoir réussi à remporter El Sexete. Comme l’Argentin, le Polonais mène un projet mythique.