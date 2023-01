Robert Lewandowski avoue tout : «Je le confirme. J’ai vu Ronaldinho, Maradona et Pelé mais…»

Beaucoup critiquent Cristiano Ronaldo pour son égo ! Mais le lusitanien n’a plus rien à prouver. Il a tout gagné dans sa carrière et est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire (le GOAT). Seulement, Ronaldo n’a pas vraiment besoin des avis des uns et autres. Lui-même se voit comme le meilleur joueur de tous les temps et l’a…