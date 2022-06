Robert Lewandowski avoue : «Je n’étais pas en colère contre Lionel Messi parce que…»

En raison de certaines déclarations sorties de leur contexte et de mauvaises traductions qui se sont retrouvées dans des titres trompeurs, certains pensent que Robert Lewandowsk a fait exploser Lionel Messi après l’avoir vu remporter le Ballon d’Or 2021.

Certes, il a laissé des phrases frappantes lorsqu’il a découvert que Lio ne l’avait pas voté pour le prix The Best (Lewy a été surpris car dans son discours, il a déclaré qu’il méritait de remporter le Ballon d’Or 2020). Cependant, il n’a jamais parlé de vol ou de manque de mérite du génie argentin.

En fait, sur le podcast WojewódzkiKędzierski, il a révélé qu’il n’était pas furieux de la défaite car c’était contre l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

Il aurait aimé gagner, sans aucun doute, mais est tombé face à une Ferrari historique. Le simple fait d’être en lice était une raison d’être fier.

«Il est difficile de dire qu’il était furieux si vous regardez le fait que le choix est entre vous et Lionel Messi. D’un côté, vous devenez émotif, votre estime de soi augmente encore plus, car, selon la moitié des personnes (électeurs), vous étiez meilleur. Et l’autre moitié a dit qu’il allait mieux. Mais c’est Leo Messi, c’est quelqu’un qui est au top depuis 12-15 ans. Il est comme une Ferrari historique. Et vous vous sentez aussi comme une Ferrari, seulement plus récente.

L’attaquant toujours du Bayern Munich apprécie hautement l’endroit où il se trouve en ce moment : «Moi, un garçon de Pologne, d’une petite ville près de Varsovie, allant à l’entraînement avec des trajets d’une heure et demie, je suis sur la même scène que les meilleures stars du football dans l’histoire… Wow.

En conclusion, Lewandowski n’a aucun problème avec Messi. Certains de ses mots ont simplement été mal compris et un bruit inutile a été généré.

La question du Ballon d’Or a été laissée de côté. Et le meilleur buteur du monde en 2019, 2020 et 2021 est honoré d’avoir failli gagner contre un génie du football mondial.