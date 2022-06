Robert Lewandowski avoue : «C’est le meilleur but de toute ma carrière professionnelle…»

Contrairement à la majorité des footballeurs de sa génération, Luka Jovic n’a pas grandi en ayant des joueurs comme Ronaldo Nazário, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic comme seules références dans le monde du football.

En fait, pendant longtemps, l’actuel footballeur du Real Madrid a déclaré qu’il avait toujours eu une admiration particulière pour l’un des avant-centres les plus spéciaux de ces derniers temps.

Il y a quelques années, alors qu’il était encore à l’Eintracht Francfort, l’attaquant serbe révélait qu’à ses débuts il considérait le légendaire Radamel Falcao comme une idole car il se sentait identifié par son style de jeu.

«Je pense que tout le monde voit (Cristiano) Ronaldo, Messi… mais mon idole est Falcao. Je pense que nous avons des styles de jeu similaires. J’aimerais accomplir autant que lui un jour», a souligné le joueur de Coupe du monde avec l’équipe nationale serbe, dans des déclarations (2019) recueillies sur la chaîne DW Kick off!.

Il est le meilleur buteur historique de l’équipe nationale colombienne. Il a été champion d’Argentine, du Portugal, d’Espagne et de France. Il est le meilleur footballeur de toute l’histoire de l’UEFA Europa League. Il a plus de 300 buts en tant que professionnel.

Et il a été choisi comme le meilleur 9 de la planète dans le FIFA/FIFPro World 11, partageant l’offensive précisément avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Nul doute que Radamel Falcao a construit une carrière très spéciale au plus haut niveau.

Luka Jovic a marqué 7 buts en 20 matchs avec l’équipe nationale serbe. Il est considéré depuis quatre ans dans son équipe nationale.