Robert Lewandowski a révélé qui était le meilleur défenseur à l’avoir marqué

Robert Lewandowski n’a pas hésité à parler du défenseur le plus coriace qu’il ait rencontré au plus haut niveau de l’élite. Et oui, il a fini par opter pour la carrière d’une des plus grandes légendes du Real Madrid.

Alors qu’il débutait son aventure avec le FC Barcelone, la légende du Bayern Munich, déjà devenu vainqueur en sextuor en club, a admis ouvertement qu’aucun défenseur de toute sa carrière ne l’avait autant impressionné que Sergio Ramos.

Pour le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale polonaise, le défenseur central le plus exigeant que vous puissiez trouver sur le terrain est l’ancien capitaine historique du Real Madrid.

«Le défenseur le plus coriace que j’aie jamais affronté? Sergio Ramos», a conclu l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, dans une vidéo qui a été reprise et diffusée sous ESPN Deportes.

Le fait que Robert Lewandowski ait mis en avant Sergio Ramos comme son adversaire le plus difficile ne signifie pas qu’il ait réussi à marquer dans leurs confrontations, hein.

En fait, c’est contre le champion du monde espagnol que l’artilleur polonais a joué dans ce match historique de l’UEFA Champions League au cours duquel il a cloué le Real Madrid avec un poker.