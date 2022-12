Robert Lewandowski a rejeté une invitation de Kylian Mbappe

Ce vendredi, le Cameroun jouera sa qualification aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions Indomptables feront face aux Brésiliens et doivent impérativement s’imposer.

Avant ce match, Rigobert Song, en conférence de presse, a félicité le Sénégal pour sa qualification. Mais en poursuivant, il a versé dans une comparaison sur l’histoire des Lions de la Téranga et ceux Indomptables.

«Nous devons faire la même chose que le Sénégal. Si les Sénégalais sont en huitième, pourquoi pas le Cameroun ? Voila. Au regard de l’histoire du football africain, le Cameroun a plus de titres que le Sénégal. Donc si le Sénégal a pu le faire, pourquoi pas le Cameroun. Ce serait juste une continuité et c’est en plus une source de motivation», a déclaré Rigobert Song.