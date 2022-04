Robert Lewandowski a pris une décision : «Je souhaiteraient rejoindre…»

Iván García, un ami proche du mannequin, ne cache pas sa tristesse dans l’émission «Il est déjà huit heures». «C’était une petite personne qui était déjà très aimée», dit-il.

Iván García, journaliste pour les programmes «Il est déjà midi» et «Il est déjà huit», a quitté la salle de rédaction de Telecinco pendant quelques instants pour s’asseoir sur le plateau avec Sonsoles Ónega et parler de la façon dont son amie Georgina Rodriguez est après le dur revers que cela signifie perdre un enfant.

Le journaliste, qui est devenu célèbre grâce à son apparition dans l’émission de télé-réalité ‘Soy Georgina’, est très affecté par ce qui s’est passé et ne peut s’empêcher de cacher sa tristesse lorsqu’il en parle.

«Ça a été une semaine très compliquée comme d’habitude. C’est une très belle photo, mais elle a aussi beaucoup de tristesse. Deux petites personnes étaient attendues et ça ne pouvait pas l’être», commence-t-il en disant à propos de la dernière publication sur les réseaux sociaux de Georgina et Cristiano où ils présentent le nouveau membre de la famille en compagnie de Cristiano Jr., Mateo, Eva et Alana Martina.

Bien qu’Iván García ait préféré ne pas donner trop de détails sur ce qui s’est passé pour se conformer à la demande de confidentialité du couple, le journaliste assure que le bébé «était une petite personne qui était déjà très aimée».

Dévoué à sa famille

Après ces mots, Sonsoles Ónega a voulu connaître les projets futurs de Georgina et si elle prévoyait sa réapparition publique dans les semaines à venir. Iván García soutient que le mannequin se consacre totalement aux soins de sa fille nouveau-née.

«Elle a toujours dit que les enfants passent en premier et avec un nouveau-né, elle se tournera vers elle», ajoute-t-elle.

Et c’est que malgré les moments difficiles qu’il traverse avec le footballeur portugais, les deux sont forts pour faire avancer le reste de la famille.

«Ils forment un couple assez solide. Georgina est très forte. Tu sais qu’on est tous là. Tout le monde autour d’elle va l’aider, elle le sait», conclut Iván.

«J’espère qu’on pourra la voir vraiment sourire bientôt», confie la présentatrice qui a profité du moment pour envoyer tous ses encouragements à la fois à l’influenceuse et au joueur de Manchester United.