Riyad Mahrez sort de son silence : «C’est mon footballeur préféré de tous les temps…»

Cette année, dans une dynamique avec BT Sport, Riyad Mahrez a été invité à citer son plus grand héros dans le monde du football. Et malgré le fait que la différence d’âge entre les deux n’est pas si grande, l’Algérien a assuré que Lionel Messi était, est et sera toujours sa plus grande idole dans le jeu.

Alors que d’autres figures de la Premier League ont opté pour d’autres légendes comme Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ou Ronaldo Nazário, l’ancien de Leicester City a confirmé que depuis ses débuts il a grandi en étant fan du style de jeu de l’actuel 30 du Paris Saint- Germain.

«Mon footballeur préféré ? Messi», a condamné le triple champion de Premier League, selon ce qui a été recueilli (2022) sur la chaîne officielle BT Sport.

Depuis longtemps, Mahrez avait déjà déclaré qu’il faisait partie de la génération fascinée par ce que Lionel Messi avait fait avec Pep Guardiola à l’âge d’or du Fútbol Club Barcelona. C’est à ce moment-là que sa fascination pour le football des natifs de Rosario est née.