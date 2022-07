Riyad Mahrez lâche enfin la vérité :  «Cristiano et Lionel sont meilleurs mais…»

Lors d’un exercice avec les médias officiels de Manchester City, on a demandé à Riyad Mahrez de composer une équipe de rêve de 5 de ses footballeurs préférés de tous les temps.

Outre le fait de se placer aux côtés de Fabien Barthez et de N’Golo Kanté dans son équipe de rêve, le talentueux footballeur algérien a dû prendre les décisions les plus complexes au moment de composer son équipe d’attaque.

Mahrez a vu à l’ère actuelle des attaquants légendaires tels que Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic.

Cependant l’ancien joueur de Leicester City a choisi Lionel Messi et Ronaldo Nazario comme attaquants dans son équipe idéale.

«En haut, je commence avec R9, Ronaldo le Brésilien. Messi derrière lui. Et je me mets aussi en avant. Messi serait avec moi pour dribbler et donner la balle à Ronaldo pour qu’il puisse finir (les actions). Ce serait un grand partenariat sur le terrain». C’est ce qu’a répondu Riyad dans des mots (2020) qui sont postés sur la chaîne YouTube Man City Kids.

Au fait, à quoi ressemble la Dream Team de 5 de Mahrez ? Fabien Barthez dans le but. N’Golo Kanté pour résoudre les tâches défensives. Et l’attaque susmentionnée composée de ses propres capacités individuelles, du génie de Lionel Messi et du punch de Ronaldo Nazario.