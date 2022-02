Riyad Mahrez : «J’insiste. C’est le meilleur attaquant de tous les temps»

Robin van Persie, comme tous les garçons de sa génération, a grandi en admirant Ronaldo Nazário da Lima. En 2002, alors qu’il est encore adolescent, il a la chance d’affronter R9 en demi-finale de Coupe UEFA. Et dans ledit scénario, il a obtenu son maillot.

Le complice de RVP était son compatriote Clarence Seedorf. A cette époque, il n’avait toujours pas de relation étroite avec le milieu de terrain historique. Cependant, il a été encouragé à lui demander de l’aider à obtenir le maillot R9.

Seedorf a d’abord pensé que les jeunes de Feyenoord voulaient son kit. Il s’est trompé. Et bien qu’il aurait pu rejeter la demande de son compatriote, il a choisi de le soutenir afin qu’il puisse emporter sa mémoire du Phénomène.

En 2020, le double Soulier d’or de Premier League (avec Arsenal et avec Manchester United) a raconté l’histoire de BT Sport. Sans aucun doute, l’une des reliques les plus précieuses de son musée personnel.

«Cette chemise a une histoire amusante. Avec Ronaldo, nous avons joué contre l’Inter. Et après le match à San Siro (visite Feyenoord), je suis allé voir Clarence Seedorf, et je lui ai demandé le maillot. Mais Clarence pensait qu’il demandait sa chemise. Il l’enlevait déjà, mais je lui ai dit : ‘Clarence, je suis un grand fan de toi, mais peux-tu m’aider à avoir le maillot de Ronaldo ?’ J’avais 18 ans à l’époque (rires). Il m’a dit : ‘Oui, bien sûr, je peux t’aider’».

«C’était avec Ronaldo et je pense qu’il a demandé le maillot en parlant portugais. En fait, il m’a donné le maillot avec lequel il jouait. J’en avais 5 ou 6 de plus pour mes collègues, mais j’ai gardé le maillot qui jouait. Parce qu’il le lui a pris, il l’a donné à Clarence et il me l’a donné.»

Une fois à Arsenal, Robin, grâce au Brésilien André Santos, a réussi à faire dédicacer son maillot : «Des années plus tard, quand j’ai joué avec André Santos… Santos savait qu’il était un grand fan de Ronaldo. Et il m’a dit : ‘Ronaldo est à Londres, on devrait aller dîner ensemble’. Et je portais mon t-shirt. Et c’était encadré, mais ce n’était pas signé. Sur le verre, Ronaldo l’a signé. C’est arrivé pendant ce dîner. C’était une belle fin à l’histoire. Nous avons passé un excellent après-midi, c’était un gars formidable. Tout cela grâce à Santos. Il a créé ça pour moi.»