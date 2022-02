Riyad Mahrez bientôt papa pour la 3e fois : sa femme Taylor Ward enceinte !

Bonne nouvelle pour tous les fans de Riyad Mahrez, le footballeur algérien va bientôt être papa pour la troisième fois. Taylor Ward, avec qui il s’est marié le mois dernier, est enceinte.

Riyad Mahrez a trouvé comment effacer rapidement la déception de la Coupe d’Afrique des nations ! Alors que l’Algérie s’avançait en grand favori après avoir remporté la dernière édition, les Fennecs sont tombés de haut, éliminés au premier tour après trois matchs de bien piètre qualité.

Une grosse déception pour tout un pays, mais le joueur de Manchester City a eu la chance de rapidement retrouver le sourire au côté de sa femme, Taylor Ward.

Le couple s’est marié dans le plus grand des secrets début janvier, au cours d’une très belle cérémonie religieuse et visiblement, le couple est très pressé, puisque seulement sept mois après leurs fiançailles, les deux amoureux viennent d’annoncer qu’ils vont accueillir leur premier enfant ensemble ! C’est sur leurs comptes Instagram respectifs qu’ils l’ont annoncé.

En vacances sur une plage paradisiaque des Maldives, Riyad et Taylor en ont profité pour dévoiler la grossesse de la belle Anglaise. «Où la vie commence et l’amour est éternel», écrivent-ils en commentaire.

Sur la photo, on peut voir les deux tourtereaux tout sourire, Riyad Mahrez posant sa main sur le ventre de sa femme tandis que cette dernière tient dans sa main droite des photos de l’échographie. Une superbe nouvelle partagée par les fans du couple qui sont déjà plus de 870 000 à avoir liké la publication en moins de 24 heures.

Quelques mois seulement après leurs grandioses fiançailles, sous les yeux de stars françaises, Riyad et Taylor franchissent donc une nouvelle étape très importante dans leur couple. Et quand on connaît le prix hallucinant de la bague de fiançailles, il y a de bonnes chances que le futur bébé soit particulièrement gâté !