Rio Ferdinand sur le départ de Cristiano : «je pense que c’est bon»

Dans l’après midi de ce mardi 22 novembre 2022, Manchester United a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. Après l’annonce, Rio Ferdinand a réagi.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, entre 2003 et 2009, Rio Ferdinand a réagi via les réseaux sociaux à l’annonce de la rupture du contrat entre l’international portugais et le club d’Old Trafford.

Pour l’ancien joueur, il pense que c’est la meilleure décision pour les deux parties. «Je viens de lire les nouvelles de Cristiano Ronaldo… Je pense que c’est la meilleure chose pour les deux parties», a écrit l’ancien défenseur central.